‘Stille betoging’ op til in Antwerpen na verontwaardiging over uitspraak in zaak-Reuzegom

Morgen, zaterdag 27 mei, vindt er tussen 12u en 14u op de Groenplaats in Antwerpen een ‘stille betoging’ plaats tegen de uitspraak in de zaak rond de dood van Sanda Dia. De politie is op de hoogte van de actie en zal ze toestaan.

Vandaag (vrijdag) kreeg de zaak rond de fatale studentendoop van Edegemnaar Sanda Dia (20) haar beslag. De KU Leuven-student stierf op 7 december 2018 na een doop die twee dagen duurde en waarbij Dia en twee andere schachten onder meer urenlang in een put met ijskoud water moesten zitten en grote hoeveelheden visolie moesten drinken. Toen Dia uiteindelijk naar het ziekenhuis werd gebracht, had hij nog een lichaamstemperatuur van 28 graden. Hij had ook een hersenoedeem opgelopen door de extreem zoute visolie.

Na meer dan vier jaar deed het hof van beroep vrijdagmiddag uitspraak in de zaak. De achttien leden van Reuzegom die bij de doop betrokken waren riskeerden gevangenisstraffen, maar kregen enkel werkstraffen van 200 tot 300 uur en een boete.

Dat leidde tot veel verontwaardiging op sociale media. De term ‘klassenjustitie’ viel daarbij vaak. De achttien Reuzegommers komen uit gegoede middens en hadden allemaal topadvocaten. Opiniemaker Dyab Abou Jahjah tweette bijvoorbeeld: “Ik ken migrantenjongeren die voor wat duwen en trekken op een strand zwaardere straffen hebben gekregen dan de Reuzegommers.”

Vrijdagnamiddag gingen ook flyers rond waarbij opgeroepen werd om zaterdag op de Groenplaats tussen 12u en 14u een stille betoging te houden tegen de uitspraak en “ons rechtssysteem”. De oproep werd al snel massaal gedeeld. Wie er achter het initiatief zit, is niet duidelijk.

De Antwerpse politie had de flyers ook gedetecteerd en al beslist om de niet-aangevraagde manifestatie te tolereren, blijkt als Gazet van Antwerpen contact opneemt. “We zullen aanwezig zijn, de manifestatie monitoren en zorgen dat alles veilig verloopt. We hebben momenteel geen zicht op wie dit organiseert en welke opkomst we mogen verwachten”, klinkt het.