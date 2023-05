Anderlecht blijft niet stilzitten: CEO Jesper Fredberg mikt op zes à zeven versterkingen

Anderlecht begint over een dikke week alweer te trainen. De supporters hunkeren naar een eerste echte aanwinst, maar dat kost tijd. CEO Sports Jesper Fredberg wil het team een nieuwe start laten maken na de desastreuze elfde plaats. Daarom wil hij zes à zeven versterkingen halen, terwijl een resem basisspelers zullen vertrekken.

Het wordt straks een levensbelangrijk nieuw seizoen voor Anderlecht. Voorzitter Wouter Vandenhaute zei al dat paars-wit opnieuw bij de top vier wil eindigen en dat er budget zal worden vrijgemaakt voor versterkingen. De foutenmarge is quasi nihil. Wederom een mislukt seizoen kan RSCA zich echt niet permitteren.

Daarom zijn CEO Sports Jesper Fredberg en zijn hoofdscout Dries Belaen druk bezig met de uitbouw van de kern. Aangezien Anderlecht geen Europees voetbal speelt en financieel geen te zotte dingen kan doen, is dat geen simpele taak. Toch wordt het wellicht een komen en gaan van spelers op Neerpede. De makelaars die al op bezoek kwamen, kregen allemaal hetzelfde te horen: Anderlecht zoekt zes à zeven nieuwe spelers die direct titularis kunnen zijn. Het doel is duidelijk: de ploeg compleet vernieuwen om frisheid in het elftal te krijgen.

Basisspelers weg

Dat impliceert dat bepaalde basisspelers zullen/kunnen vertrekken. Sommige – zoals Amuzu, Murillo of Van Crombrugge – hebben nood aan een nieuwe uitdaging, andere – zoals Raman en Diawara – renderen prijs-kwaliteit niet genoeg, terwijl er een drietal gegeerd zijn door clubs in topcompetities. Denk aan Zeno Debast en Majeed Ashimeru. Voeg daarbij dat Refaelov en Trebel einde contract zijn en het kan aanschuiven worden richting de exit bij Anderlecht.

Zeker ook omdat Islam Slimani de knoop over zijn toekomst nog moet doorhakken. RSCA heeft wel de intentie om de bijna 35-jarige goalgetter te houden, maar die kreeg ondertussen lucratieve voorstellen uit het Midden-Oosten en wat als hij straks moet concurreren met een jongere targetspits? Afwachten wat Slimani kiest.

Slimani. — © BELGA

Verbruggen houden, Debast weg?

Paars-wit beweert wel dat er geen uitgaande transfers nodig zijn alvorens er nieuwkomers kunnen worden gestrikt, maar het zou handig zijn. Het idee is om op zijn minst doelman Bart Verbruggen – ondanks enorme interesse –, Jan Vertonghen en Anders Dreyer uit te spelen als vaste waarden en daar dan versterkingen aan toe te voegen. Een links- en een rechtsback, een centrale middenvelder, een targetspits en twee flankaanvallers. Een rechtsvoetige centrale verdediger is eveneens welkom, vooral als Debast vertrekt.

Dat laatste valt niet uit te sluiten. De Rode Duivel is ambitieus en charmeert menig topclub. Zijn marktwaarde wordt nu al op meer dan tien miljoen euro geschat. Ook uitgeleende spelers als Kristoffer Olssen (Midtjylland) kunnen trouwens de spaarpot spijzen, maar andere zoals Mustapha Bundu zullen terugkeren. Tja.