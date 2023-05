Antwerp moet ex-coach Brian Priske dik 500.000 euro (maar kan nog in beroep gaan)

Antwerp moet Brian Priske ruim 500.000 euro betalen. De arbeidsrechtbank van Antwerpen deed onlangs die uitspraak, na een geschil tussen de club en zijn ex-coach. De Great Old kan nog in beroep gaan.

Priske werd in mei vorig jaar al na één jaar op straat gezet bij Antwerp, maar stapte een maand later naar de rechtbank omdat zijn ontslag nog niet volledig was afgehandeld. De Deen claimde dat hij, ondanks meerdere aansporingen, zijn ontslagvergoeding, zijn vakantiegeld, zijn loon voor de maand mei en zijn wedstrijdpremie van tegen Union nog niet had ontvangen. In totaal eiste hij dus nog iets meer dan een half miljoen en hoewel de club daar niet mee akkoord ging, werd hij recent volledig in zijn gelijk gesteld.