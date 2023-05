Voormalig N-VA’er Melikan Kucam zit effectief in cel nu cassatieberoep verworpen werd

Voormalig Mechels gemeenteraadslid voor N-VA Melikan Kucam zit momenteel zijn straf uit in de cel. Hij werd vorig jaar door het hof van beroep in Antwerpen veroordeeld tot vijf jaar cel voor fraude met humanitaire visa. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

Kucam had Cassatieberoep aangetekend, maar nu het werd afgewezen, heeft de strafuitvoeringsrechtbank hem opgeroepen om zijn straf uit te zitten. Kucam werd op 30 juni 2022 schuldig bevonden aan mensensmokkel, passieve corruptie, poging tot afpersing en het leiden van een criminele organisatie en kreeg daarvoor van het hof van beroep een celstraf van vijf jaar opgelegd en een boete van 48.000 euro. Hij was door het kabinet van voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) aangesteld om lijsten met kandidaten op te stellen voor een humanitaire reddingsoperatie van Assyrische christenen uit het oorlogsgebied in Syrië en Irak. Kucam screende de families en bepaalde wie er op de lijsten kwam. “Aanvankelijk misbruikte hij zijn positie niet, maar toen hem geld werd aangeboden, ging hij vrij snel overstag”, klonk het bij de openbare aanklager. Hij vroeg bedragen van 2.500 tot 7.500 euro.

Kucam tekende Cassatieberoep aan tegen het arrest. In afwachting van een beslissing door het het hof van Cassatie werd de opgelegde straf geschorst. Intussen is het beroep afgewezen en moet de straf uitgevoerd worden. Kucam moest zich inmiddels bij de gevangenis melden en zit in de cel. Dat bevestigt zijn advocaat Walter Damen aan HLN.be.

Voor de zaak losbarstte, was Kucam gemeenteraadslid voor N-VA in Mechelen. Hij werd uit de partij gezet maar weigerde zelf afstand te doen van zijn mandaat. Nu het arrest definitief is en Kucam ook voor tien jaar is ontzet uit zijn burgerlijke en politieke rechten, kan N-VA een opvolger zijn plaats laten innemen.