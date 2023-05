Ambtenaar in India laat twee miljoen liter water wegstromen om gevallen gsm terug te vinden

Het Kherkatta-reservoir in India, waar miljoenen liters water werden verspild in de zoektocht naar een gsm. — © Wikimedia

Een Indiase ambtenaar die zijn gsm per ongeluk liet vallen, heeft miljoenen liters water uit een reservoir laten pompen in een poging om zijn toestel terug te vinden. Dat meldt de BBC.

Voedselinspecteur Rajesh Vishwas liet zijn gsm vallen toen hij een vakantie-uitje een selfie maakte bij het gigantische waterreservoir van Kherkatta in de Indiase deelstaat Chhattisgarh. Hij gaf vervolgens opdracht om de boel leeg te laten lopen, en schakelde ook duikers in.

Na enkele dagen bleek zo’n twee miljoen liter water te zijn weggepompt, genoeg om 600 hectare landbouwgrond mee te irrigeren. Een oplettende collega merkte de lage waterstand op, en liet een onderzoek instellen.

Volgens Vishwas erkent dat hij de opdracht had gegeven, maar zegt dat er gevoelige overheidsinformatie op de Samsung Galaxy S23 stond, waardoor hij naar eigen zeggen alles op alles moest zetten om het toestel terug te vinden. De man wordt nu beschuldigd van machtsmisbruik, en is voorlopig geschorst. Er is een onderzoek ingesteld. “Water is essentieel. Het mag nooit op zulke wijze worden verspild”, zegt een woordvoerder namens de Indiase autoriteiten.

Tot overmaat van ramp bleek de beslissing nog eens voor niets: de later alsnog teruggevonden telefoon bleek namelijk kapot.