Familie “immens opgelucht” door vrijlating van Olivier Vandecasteele: “Een tweede strijd begint nu”

Vandecasteele zat anderhalf jaar opgesloten in een Iraanse gevangenis. Vrijdagochtend werd hij in Oman overgedragen aan een Belgische delegatie, in ruil voor de veroordeelde Iraanse terrorist Assadollah Assadi.

In een schriftelijke mededeling bedanken de familie en vrienden van Vandecasteele de overheid, de advocaten, en anderen die hen daarbij hebben geholpen. “Het is met een immense opluchting dat wij weer herenigd zijn met Olivier”, klinkt het. “Onze dank gaat uit naar de regering en de administratieve instanties die met vastberadenheid, standvastigheid, en menselijkheid hebben gewerkt om Olivier uit deze onrechtvaardige gevangenschap te bevrijden.”

“Wij willen ook onze enorme dankbaarheid betuigen aan alle mensen die achter de schermen dag en nacht hebben gewerkt om ervoor te zorgen dat de zaak van Olivier niet werd vergeten. Onze dank gaat ook uit naar het grote publiek voor de immense steun die zij ons hebben betoond, wat ons de moed heeft gegeven om te blijven vechten. Een tweede strijd begint nu voor Olivier en zijn familie, namelijk het opnieuw opbouwen van wat verwoest werd tijdens de 14 maanden van eenzame opsluiting, angst, ontbering en slapeloosheid.”

Zus Nathalie Vandecasteele reageerde op sociale media ook op de vrijlating van haar broer. “Olivier is ontzettend opgelucht, maar beseft net als wij nog niet ten volle dat hij terug samen met ons is, veilig en wel. Hij is uiteraard mentaal en fysiek erg verzwakt, dus we laten hem graag rustig op kracht komen. We geven hem daarvoor alle nodige tijd en zullen ons de komende weken met alle liefde aan zijn ritme aanpassen.”

De familie geeft zaterdagvoormiddag om 10.30 uur een persconferentie in Brussel.