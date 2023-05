“China doorkruist Straat van Taiwan met vliegdekschip”

Drie schepen van het Chinese leger, waaronder het vliegdekschip Shandong, hebben zaterdag de Straat van Taiwan doorkruist. Dat zegt het ministerie van Defensie in Taipei. Taiwan wordt door China als een afvallige provincie beschouwd en maakt haast dagelijks melding van Chinese militaire schepen in de zeestraat, maar de aanwezigheid van een vliegdekschip is ongebruikelijk.