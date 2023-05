Oudsbergen/Peer

Tijdens een drugsfeestje vorig jaar in een woning in Peer stierf een 35-jarige Meeuwenaar aan een overdosis. Terwijl hij in coma lag, kribbelden andere aanwezigen zijn gezicht vol en plaatsten ze filmpjes van het slachtoffer op sociale media. Zes verdachten worden nu doorverwezen naar de strafrechtbank, de meesten voor schuldig verzuim.