Van de verlossing voor Dortmund tot de zonen van Van Bommel: vijf matchen om naar uit te kijken dit weekend

Dit weekend ligt in België alle aandacht bij de mogelijke titelmatch tussen Antwerp en Union, maar ook elders in Europa zijn heel wat belangrijke matchen die de titelstrijd of het gevecht tegen degradatie in een beslissende plooi kunnen leggen.

1. Borussia Dortmund - Mainz 05 (zaterdag 15.30 uur)

Wordt Borussia Dortmund - na tien titels op rij voor Bayern - weer Duits kampioen? Het antwoord kent u zaterdagmiddag om 17.15 uur. De Borussen beginnen aan de slotspeeldag met 2 punten voorsprong op hun rivaal uit Beieren. Als ze winnen van Mainz 05 zijn ze altijd kampioen. Zo niet, dan hangt het af van het resultaat van Bayern München tegen FC Köln. Bij Dortmund is het uitkijken of de jonge Belg Julien Duranville (17) zijn debuut mag maken in deze titelmatch. Vorige week zat de nieuwe chouchou na héél wat blessureleed voor het eerst op de bank. Sterspeler Jude Bellingham is nog licht onzeker, terwijl Thomas Meunier geen deel meer uitmaakt van de plannen van Dortmund. Die eerste titel sinds 2012 - de negende in totaal - zou straf zijn voor Borussia Dortmund. Zelfs met een wereldwonder als Erling Haaland in het elftal slaagden ze er de jongste jaren nooit in om Deutsche Meister te worden.

© IMAGO/Revierfoto

2. Leicester City - West Ham (zondag 17.30 uur)

Het is do or die voor de Belgen van Leicester City. Youri Tielemans, Wout Faes, Timothy Castagne en Dennis Praet staan op het punt om te degraderen uit de Premier League. Om zich op de slotspeeldag nog te redden hebben The Foxes eigenlijk een mirakel nodig. Ze moeten zelf winnen van West Ham om dan te hopen dat Bournemouth iets pakt tegen degradatieconcurrent Everton. In dat geval zakt de ploeg van Rode Duivel Amadou Onana. Als Leicester en Everton op een gelijk aantal punten eindigen (34), dan zijn de Foxes in het voordeel met een beter doelpuntensaldo. De laatste keer dat Leicester City echter won dateert echter al van 22 april tegen Wolverhampton.

3. Benfica - Santa Clara (zaterdag 19 uur)

Benfica heeft op de slotspeeldag in Portugal de titel voor het grijpen. De adelaars tellen twee punten voorsprong op eeuwige rivaal Porto en hebben ook een veel beter doelpuntensaldo. De rood-witten spelen bovendien thuis tegen het reeds gedegradeerde Santa Clara. Ja, Porto treft de haalbare kaart Vittoria Guimaraes, maar dit mag niet meer fout lopen. Een zege of een gelijkspel volstaan. Voor Benfica zou het zijn 38ste landstitel zijn, maar wel pas de eerste sinds 2019. De jongste jaren toen Jan Vertonghen er nog speelden lieten ze de hoofdprijs dikwijls schieten. Nu is het voormalig PSV-coach Roger Schmidt die hen naar dit succes moet leiden.

© AP

4. MVV Maastricht - NAC Breda ( zaterdag 20 uur)

Een match uit de Hollandse tweede klasse, hoor ik u zeggen. Klopt, maar wel eentje die ertoe doet. MVV Maastricht ontvangt NAC Breda in de jacht op de promotie naar Eredivisie. De heenmatch werd door MVV met 1-0 verloren waardoor er nog veel werk is om door te stoten naar de halve finales van de play-offs. De grote vraag is of Antwerp-coach Mark van Bommel zaterdag op de tribunes zal zitten. Zijn zonen Thomas en Ruben voetballen allebei voor MVV, maar vooral linksbuiten Ruben maakt er het mooie weer. Hij geniet al belangstelling van talloze grote Eredivisie-clubs. Juicht vader Mark zaterdag al alvorens hij de titel pakt met Antwerp?

© BELGA

5. Coventry City - Luton Town (zaterdag 17.45 uur)

Wie speelt volgend seizoen in de Premier League. De competitie in The Championship voor Conventry City en Luton Town al 48 matchen, maar dit weekend volgt een hoogtepunt. Dan spelen beide clubs op Wembley de finale voor promotie naar het Engelse walhalla. Burnley - met Vincent Kompany - en Sheffield United gingen hen al vooraf. De bookmakers dichten Luton Town waar voormalige Club-speler Marvelous Nakamba onder contract staat het meeste kans toe.