“Morgen, overmorgen, of volgende week”: Oekraïne is “klaar om tegenoffensief te lanceren”

Volgens Danilov zou dat tegenoffensief beginnen “op het moment dat onze legerleiders van mening zijn dat we het best mogelijke resultaat op het slagveld kunnen bereiken. Of we er klaar voor zijn? We zijn altijd klaar. Net zoals we klaar waren om ons land te verdedigen. Het is geen kwestie van tijd. Het zou morgen, overmorgen, of volgende week kunnen gebeuren. Het zou ook vreemd zijn als ik de data ga opsommen waarop die gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Dat kan uiteraard niet.”

Danilov had wel een waarschuwing in petto voor zijn eigen strijdkrachten. “We moeten begrijpen dat we – van God – een historische kans krijgen om van ons land een onafhankelijk, groot Europees land te maken. Een kans die we niet mogen laten schieten. We staan voor een grote verantwoordelijkheid. En moeten begrijpen dat we niet het recht hebben om fouten te maken.”

Danilov ontkende ook dat het Oekraïense tegenoffensief al begonnen was, zoals her en der gesuggereerd werd na kleinere aanvallen doorheen de afgelopen weken. “Het vernietigen van Russische controlecentra en militair materiaal is al sinds 24 februari vorig jaar (de dag waarop Rusland Oekraïne binnenviel, red.) de taak van de Oekraïense strijdkrachten. We nemen geen vakantie tijdens deze oorlog.” De dreiging van Russische kernwapens deed Danilov af als “geen nieuws, daarover ben ik absoluut kalm.”

Bachmoet

Danilov bevestigde ook dat Wagner-huurlingen zich momenteel terugtrekken uit de stad Bachmoet, en hun posities overlaten aan troepen van het reguliere Russische leger. Al wijst hij er wel op dat de Wagner-troepen zich “hergroeperen op drie andere locaties”, en de terugtrekking dus “niet betekent dat ze zullen stoppen met ons aan te vallen”.

Danilov verdedigde ook de Oekraïense beslissing om de afgelopen maanden vast te houden aan Bachmoet, een veldslag die duizenden Russische én Oekraïense soldaten het leven kostte. “Bachmoet is ons territorium, en we moeten het verdedigen”, klonk het. “Als we elk dorp meteen verlaten, staan we binnen de kortste keren aan de grens in het westen van het land, zoals Poetin dat al sinds de eerste dagen van de oorlog wenst.” Hij benadrukte ook dat de stad niet volledig in Russische handen is. “We controleren nog maar een klein deel van de stad, dat erkennen we. Maar je mag niet vergeten dat Bachmoet een grote rol heeft gespeeld in deze oorlog.”