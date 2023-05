Boezemvriend van Olivier Vandecasteele: “Het deed ons plezier toen hij om een Belgisch pintje vroeg. Hij is zijn levenslust niet kwijt”

“Ik was zo ontroerd toen ik hem vrijdagavond na 15 maanden op de tarmac van Melsbroek eindelijk in de armen kon sluiten”, zegt zijn boezemvriend Olivier Van Steirtegem. Hij heeft maandenlang gestreden om Olivier Vandecasteele terug in België te krijgen. “Hij is dertig kilo vermagerd. Maar hij had dorst en wilde een pintje. Dat deed ons allemaal zoveel plezier: het toonde dat hij zijn wil om van het leven te genieten niet kwijt is.”

Niemand wist vrijdagochtend dat de ruil op til was. Olivier Vandecasteele niet, maar zijn familie hier in België ook niet. “Ze hadden ons de afgelopen dagen niet gewaarschuwd dat we ons klaar moesten houden. Integendeel. Drie weken eerder hadden we net een heel moeilijke vergadering gehad met de kabinetschef van de premier”, zegt Olivier Van Steirtegem, in de marge van een persconferentie zaterdagochtend in Brussel waarop enkele vrienden van de familie, hun dankbaarheid aan de Belgische bevolking wilden betuigen voor de vele steun.

“De situatie met Iran was heel delicaat, zo klonk het toen nog. Maar toch, de laatste weken was er bij mij hoop gegroeid. Door de kleine details die ik opving, in de gesprekken met mensen van de verschillende kabinetten met wie ik contact had.” (lees verder onder de foto)

Marie Van Reet en Olivier Van Steirtegem, vrienden van Olivier Vandecasteele op het persmoment na zijn vrijlating — © BELGA

“Toen Nathalie, de zus van Olivier, en ik vrijdagochtend om 8.30 uur telefoon kregen met de boodschap dat we onmiddellijk naar de ambtswoning van de premier moesten komen, wisten we nog altijd van niets. Maar ik begon stilaan te hopen dat dit de dag zou zijn waarop Olivier naar huis zou keren.”

“Toen hij ons ontving, was de premier voorzichtig. Alexander Decroo (Open VLD) zei dat het mogelijk de dag zou zijn waarop de ruil zou plaatsvinden. Eén uur eerder was Olivier Vandecasteele in Iran immers op een vliegtuig naar Oman gezet. Maar niets was zeker.”

Iraanse terrorist in ruil

Die nacht was ook een Belgisch vliegtuig met de veroordeelde Iraanse terrorist Assadollah Assadi naar Oman vertrokken. Olivier Vandecasteele was op zijn beurt om 5 uur ‘s ochtends uit zijn cel gehaald. “Hij moest al zijn spullen verzamelen en meekomen”, zegt Van Steirtegem. “Meer uitleg werd hem niet gegeven. Hij dacht dat hij naar een andere gevangenis overgeplaatst zou worden. Hij maakte zich zelfs even zorgen omdat hij bepaalde tekeningen die hij gemaakt had niet mocht meenemen.”

“Pas toen de auto waarin hij zat op de luchthaven arriveerde, begreep hij dat er iets anders aan de hand was.”

In Oman werd Vandecasteele opgewacht door een Belgisch diplomatiek team, dat hem aan een medische check-up onderwierp. “Fysiek is hij er erg aan toe. Hij was zeker 30 kilogram vermagerd. Maar volgens de artsen was hij fit genoeg om met het vliegtuig te kunnen reizen.”

Vandecasteele droeg een kostuum dat hij volgens zijn vrienden van de Iraniërs moet hebben gekregen. “Want volgens zijn zus droeg hij dat kostuum ook al tijdens een videocall met haar in december.”

Tijdens de 9 uur durende vlucht naar België kon Vandecasteele bellen met zijn ouders, met zijn zus en met koning Filip.

Toen het vliegtuig vrijdagavond om 21.30 uur landde op de luchthaven van Melsbroek werd hij opgewacht door zijn beide ouders, door zijn zus Nathalie, haar echtgenoot en haar twee kinderen, door zijn zus Virginie en haar dochter én door boezemvriend Olivier Van Steirtegem.

“Ik heb hem meteen vastgepakt en gevraagd hoe het met hem ging. En ik heb gezegd dat hij te laat was. (Glimlacht). Dat was een grapje onder ons, omdat Olivier altijd en overal te laat komt.”

Olivier Vandecasteele valt zijn familie in de armen op de luchthaven van Melsbroek. — © via REUTERS

Psychologisch zwaar na lange isolatie

“Psychologisch heeft hij het nu heel zwaar. Hij heeft 455 dagen in isolatie gezeten. De overgang is heel bruusk. Maar hij was ontroerd dat niet alleen zijn familie, maar ook leden van de regering (Alexander Decroo (Open VLD), Justitieminsiter Vincent Van Quickenborne (Open VLD), en Buitenlandminister Hadja Lahbib (MR), red.) aanwezig waren.”

Heel de familie wachtte hem op in Melsbroek vrijdagavond. — © BELGA

“We hebben hem nog niet veel vragen kunnen stellen. Maar we zagen hem lachen, we herkenden zijn warmte en we zagen dat er nog humor in zijn stem zat. Dat stelde ons gerust. Hij had dorst en we hebben een pintje gedronken. Ook dat deed ons veel plezier. Het toonde dat hij alvast zijn wil om van het leven te genieten niet kwijt is.”

Teruggetrokken bij familie

“Olivier heeft zich nu met zijn familie teruggetrokken. Om begrijpelijke redenen is zijn familie hier niet op de persconferentie. Olivier zal de komende dagen vooral veel medische controles ondergaan. Hij heeft nog geen grote plannen. Voorlopig is hij blij met het comfort van een matras en een hoofdkussen.”

“Van de hel is hij plots beland in wat wel het paradijs lijkt. We moeten onze democratie koesteren en allemaal wat minder kritisch zijn voor dit systeem”, zo besloot Van Steirtegem met een persoonlijke boodschap.