Elf herders om het leven gekomen bij lawine in Pakistan

Minstens elf personen zijn zaterdag in het noorden van Pakistan om het leven gekomen toen ze in een lawine terechtkwamen. Het gaat om herders die vanuit de regio Kashmir onderweg waren.

De slachtoffers maakten deel uit van een groep van 34 herders, die met hun dieren en hun families aan het reizen waren. Zaterdagochtend werden ze getroffen door een lawine. Minstens elf personen kwamen om het leven, onder wie drie vrouwen. Meer dan tien anderen raakten gewond.

De sneeuwval in de regio wordt toegeschreven aan de klimaatverandering. Omdat de regering maar moeilijk grip krijgt op de impact van extreme weerfenomenen, is die discussie in Pakistan bijzonder gevoelig. Vorig jaar werd het land nog getroffen door erg zware overstromingen.