Kaaiman in beslag genomen in Ukkel na interventie bij eigenaar

Omstreeks 23 uur vrijdagavond heeft de brandweer in de Brusselse gemeente Ukkel een kleine kaaiman in beslag genomen. Het dier verbleef er illegaal, aldus het Centrum voor de zorg voor wilde dieren van Brussel. De kaaiman werd ontdekt bij een interventie met betrekking tot een lopend gerechtelijk onderzoek.

“Tijdens een interventie van de politiediensten heeft de eigenaar besloten op vrijwillige basis afstand te doen van het exotische dier in illegaal bezit, dat om bijkomstige problemen met de politie te vermijden”, aldus Natalia Rega, woordvoerster van het LRBPO. “Een specialist zal de gezondheid van de kaaiman onderzoeken en neemt de verantwoordelijkheid over. Momenteel is het niet zeker of het dier zal verhuizen of bij ons zal verblijven.”

Het koudbloedige dier werd toevertrouwd aan de goede zorgen van het Centrum voor de zorg voor wilde dieren van Brussel, een centrum in uitbating van de Waalse Organisatie voor Vogelbescherming LRBPO.