Twee doden bij neerstorten sportvliegtuigje in Oostenrijk

Twee inzittenden van een sportvliegtuigje dat was opgestegen in het Duitse Beieren, zijn omgekomen in Oostenrijk. Hun toestel stortte om een onbekende reden neer.

Volgens de politie crashte het sportvliegtuigje op een parkeerplaats van een rodelbaan in de gemeente Bruck an der Glocknerstraße, bij Zell am See. De weg naast de parking werd afgesloten.

Over de identiteit van de slachtoffers en de oorzaak van het ongeval, tast men nog in het duister.