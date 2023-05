Binnenkort alcoholcontroles bij piloten sportvliegtuigen

Wie al eens met een sportvliegtuig of luchtballon de lucht ingaat, kan binnenkort onderworpen worden aan een alcoholcontrole. Dat heeft het directoraat-generaal Luchtvaart van de FOD Mobiliteit en Vervoer laten weten. De controles die sinds 2021 bestaan in de commerciële luchtvaart, worden uitgebreid.

Inspecteurs zullen alcoholcontroles uitvoeren bij elke persoon die een operationele taak heeft met een impact op de veiligheid, zoals piloten. Een weigering of gebrek aan medewerking zal beschouwd worden als een positieve test.

De controles zullen op korte termijn van start gaan, zeker voor het begin van het zomerseizoen, aldus Thomas De Spiegelaere, woordvoerder van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Degene bij wie de ademhalingsanalyse een concentratie van minstens 0,09 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht opmeet of bij wie de bloedanalyse een alcoholconcentratie van minstens 0,2 gram per liter bloed aantoont, wordt beschouwd als onder invloed van alcohol.

Wie een positieve test aflegt, zal zijn of haar taak als piloot of in een andere luchtvaartkritische functie niet kunnen uitvoeren. In dat geval wordt een proces-verbaal opgemaakt en overgemaakt aan de procureur des Konings. De persoon in kwestie riskeert strafrechtelijke vervolging en/of een administratieve geldboete. De inbreuk zal ook gerapporteerd worden aan de luchtvaartoverheid die de piloot in kwestie een vergunning afgeleverd heeft.