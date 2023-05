Politie pakt honderden mensen op bij protestactie Extinction Rebellion in Den Haag

In Nederland heeft de politie zaterdag bij een blokkade van de A12 in Den Haag honderden klimaatactivisten opgepakt. Onder hen ook bekende namen zoals actrice Carice Van Houten.

Ruim 3.000 leden van Extinction Rebellion waren zaterdag rond de middag opgedaagd om voor de zevende keer de weg af te sluiten. Ze wilden hiermee protesteren tegen het energiebeleid van de Nederlandse regering en meer bepaald de subsidies voor de fossiele industrie.

Maar de politie greep snel in en gebruikte daarbij ook het waterkanon. Er was op voorhand gewaarschuwd dat het blokkeren van de weg verboden was, klonk het.

Meerdere uren

Het weghalen van demonstranten gebeurt wel moeizaam en duurt al meerdere uren. Sommige demonstranten stribbelden wat tegen en lieten zich naar de aangereden bussen dragen. Enkele betogers hadden zich aan elkaar vastgelijmd met buizen, die de ordediensten moesten doorzagen. De sfeer blijft wel gemoedelijk: er wordt gezongen, gedanst en leuzen gescandeerd.

Ook enkele bekende Nederlanders nemen deel aan het protest, zoals zangeres Merol, schrijfsters Maartje Wortel en Simone van der Vlugt en actrice Carice Van Houten. Die laatste werd weggevoerd per bus.

© EPA-EFE

© EPA-EFE