Drama in Dortmund! BVB speelt in eigen huis gelijk tegen Mainz, Bayern München wint na goal in minuut 89 op Köln en is voor de elfde keer op rij kampioen

Ongelofelijk, maar waar. Borussia Dortmund is geen kampioen van Duitsland. In eigen huis konden die Borussen niet om met de titeldruk en speelde het gelijk tegen Mainz (2-2). Bayern München scoorde in minuut 89 zowaar de 1-2 op bezoek bij Köln en is voor de elfde maal op rij kampioen van Duitsland. In Dortmund werd het muisstil...

De opdracht was nochtans duidelijk: beter doen dan Bayern betekende de eerste landstitel in elf jaar voor Borussia Dortmund. Dortmund kreeg in eigen huis Mainz op bezoek, Bayern maakte de trip naar Köln. Iedereen was klaar voor een feestnamiddag in Dortmund, maar al snel veranderde de feeststemming in stress en verdriet. Bayern was namelijk al na acht minuten op voorsprong gekomen bij Köln, na een goal van Coman. Zo was die Rekordmeister plots opnieuw virtueel kampioen van de Bundesliga.

Dortmund moest nu zeker winnen, maar het ging van kwaad naar erger voor die Borussen. Op het kwartier maakte Hanche-Olsen (ex-Gent zowaar) de 0-1. Vier minuten later kreeg Sébastien Haller vanop de stip de kans om snel terug te knokken, maar de Ivoriaan zag zijn penalty gestopt worden door Dahmen. Is dat dan die dekselse titelstress? Naar minuut 24 dan: na een goede counter kop Onisiwo de 0-2 tegen de netten. Dortmund zat nu wel echt in grote problemen...

In Köln-Bayern maakte Leroy Sané er net voor rusten al 0-2 van, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Dortmund - Mainz 0-2 en Köln - Bayern München 0-1 waren de ruststanden. Op 45 minuten van het competitie-einde was Bayern virtueel kampioen. Dortmund had een erg straffe comeback nodig.

Na de pauze zette Dortmund-coach Terzic offensieve middelen in, in de hoop de titel nog te forceren. Zo mocht de 17-jarige Julian Duranville een halfuur voor tijd invallen. Voor onze landgenoot zijn debuut bij de Duitsers, er zijn minder belangrijke matchen om in te debuteren. Maar van de druk voelde de ex-Anderlechtwinger weinig. Duranville had meteen enkele goede acties in huis en creëerde meteen enkele kansen. De bal leek er echt niet in te willen voor de thuisploeg, tot minuut 69. Raphael Guerreiro trapte de aansluitingstreffer tegen de netten, het Signal Iduna Park ontplofte. Nog twee goals had Dortmund nodig voor de landstitel.

Dortmund bleef nu pushen op zoek naar de 2-2. Marco Reus kreeg een reuzekans voorgeschoteld, maar de aanvoerder knikte van dicht over. Dat zijn kansen die erin moeten, wil je kampioen worden. Maar opeens kreeg Dortmund steun van de buren uit Köln. Die kregen tien minuten voor tijd een strafschop tegen Bayern, Ljubicic zette die om. 1-1, Dortmund was virtueel opnieuw kampioen! Bij het vernemen van de stand ontplofte het Signal Iduna Park, de titel was nu heel nabij!

Dortmund bleef zelf wel zoeken naar goals, want bij een nieuwe goal van Bayern zouden opnieuw zij virtueel kampioen worden. De slotfase in beide partijen werden dus razend spannend. Iedereen in Dortmund keek op de smartphone wat er in Keulen gebeurde. En net op dat moment zagen ze dat Bayern München er in Keulen 1-2 van had gemaakt. Invaller Musiala schoot Bayern met een heerlijke krul naar een nieuwe landstitel. In Dortmund werd het plots muisstil. In blessuretijd maakte Dortmund wel nog de 2-2, maar het volstond niet. Toch geen eerste landstitel in elf jaar...