Servische president draagt voorzitterschap regeringspartij over

De Servische president Aleksandar Vucic, die het land al meer dan tien jaar leidt, is niet langer baas bij de regeringspartij SNS. Hij draagt het voorzitterschap over aan de Servische minister van Defensie Milos Vucevic, zo bleek zaterdag op een partijmeeting in Kragujevac. Vucic blijft lid van SNS maar wil wel een nieuwe politieke beweging oprichten, zo kondigde hij aan.