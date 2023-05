Franse verzetsstrijdster op 100-jarige leeftijd overleden

“Odette Nilès vertegenwoordigde een eeuw van inzet en vrijheid. We zullen haar werk voortzetten”, aldus het Franse staatshoofd op Twitter.

Geboren op 27 december 1922 in Parijs en vanaf 1940 lid van de Jeunesses communistes, verspreidde ze pamfletten en nam ze deel aan demonstraties tijdens de bezetting voordat ze in augustus 1941 door de Franse politie werd gearresteerd.

Ze werd overgebracht naar een interneringskamp in Loire-Atlantique (West-Frankrijk), waar ze een andere beroemde communistische verzetsstrijder, Guy Môquet, ontmoette aan de vooravond van zijn executie, samen met 47 andere gevangenen.

Beloofde kus

Bij de “barrière”, de grens tussen het mannen- en vrouwenkamp, beloofde ze hem een kus die ze hem nooit zou kunnen geven. De laatste boodschap van Guy Môquet was voor Odette: “Ik ga sterven (...) zonder te hebben gehad wat je me hebt beloofd”.

Odette Nilès, sindsdien bekend als “de verloofde van Guy Moquet”, werd meer dan drie jaar lang geïnterneerd in verschillende kampen, waaronder Mérignac in het westen van Frankrijk, waaruit zij in 1944 ontsnapte om zich aan te sluiten bij het verzet in Bordeaux. Na de oorlog bleef Odette Nilès haar hele leven trouw aan haar communistische idealen en zette zij zich in voor vrouwenrechten.

“Zij heeft nooit opgehouden haar geschiedenis, onze geschiedenis en de waarden van de vrouwen en mannen aan wie wij vandaag de dag onze vrijheid te danken hebben, door te geven aan de kinderen”, prees Fabien Roussel, nationaal secretaris van de Franse Communistische Partij, eraan toeveogend dat Frankrijk “een groot verzetsfiguur” verliest.