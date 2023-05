De Belg Dirk Van de Put (63) woont al jarenlang in Miami en bezette tijdens zijn carrière de ene na de andere topfunctie bij de grootste voedingsmultinationals. Maar de dierenarts van opleiding, die vandaag een bedrijf met ruim 91.000 werknemers leidt, heeft zijn wortels in Mechelen. Waar hij in de jaren tachtig nog dj was bij Radio Reflex, trouwens.