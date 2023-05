Twee mensen verdronken in Maas in Nederland

Op de Maas in Nederland, in de buurt van Heijen aan de Duitse grens, zijn twee mensen verdronken. Hun lichamen zijn zaterdagmiddag levenloos teruggevonden nadat ze ‘s nachts vermist raakten, zo maakte de politie bekend.

In de nacht van vrijdag op zaterdag was een melding binnengekomen over een ongeluk met een bootje waarbij geen andere vaartuigen waren betrokken. In de buurt werd een gewonde opvarende gevonden en naar het ziekenhuis gebracht. Er startte een grote zoektocht door politie en brandweer. De lichamen van de twee andere inzittenden en het bootje werden zaterdagmiddag door duikers van de brandweer gevonden bij de uitmonding van de Oude Maas.

Het vissersbootje zou zijn omgeslagen nadat het motorpech kreeg, bericht de lokale krant De Limburger. De slachtoffers zijn volgens dezelfde bron Duitsers met een Poolse achtergrond.