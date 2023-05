Roofmoord op vrouw (33): opgepakte verdachte had vroeger relatie met slachtoffer

De jonge vrouw (33) die vorige week dood aangetroffen is in haar woning in Sint-Niklaas is vermoord. Dat wordt bevestigd door het parket. Twee verdachten, onder wie een ex-partner, zijn opgepakt.

Het was een collega van de jonge vrouw die vorige week woensdag de politie alarmeerde. De vrouw was niet komen opdagen op haar werk. Niet veel later trof de politie haar levenloze lichaam thuis aan. Uit het eerste onderzoek bleek dat haar dood als een verdacht overlijden diende beschouwd te worden.

LEES OOK. Jonge vrouw dood aangetroffen in haar woning, politie voert onderzoek: “Alle pistes liggen nog open”

Het parket Oost-Vlaanderen heeft ondertussen bevestigd dat het om moord gaat en dat er kwaad opzet in het spel is. Dat werd al langer vermoed door de familie. Deze donderdag, een week na de feiten, werden twee verdachten, van 33 en 36 jaar, opgepakt. De 33-jarige verdachte had in het verleden een relatie met het slachtoffer.

Beide verdachten werden gisteren voorgeleid bij de Onderzoeksrechter in Dendermonde op verdenking van roofmoord, die besliste om beiden onder aanhoudingsmandaat te plaatsen.

LEES OOK. Mannen die hun vrouw vermoorden, volgen bijna altijd dezelfde 8 fases: “Te weinig mensen kennen de risicofactoren” (+)