Ondanks de nieuwe titel: Bayern München zet bestuurders Kahn en Salihamidzic aan de deur

Kahn ontbrak zaterdag voor het laatste competitieduel van Bayern in Keulen, officieel vanwege griep. De bezoekers haalden het met 1-2 dankzij een late goal van Jamal Musiala en snoepten zo alsnog de titel af van concurrent Borussia Dortmund, dat niet verder dan 2-2 raakte thuis tegen Mainz.

Bayern-voorzitter Herbert Hainer bevestigde na de wedstrijd dat Kahn wordt vervangen door financieel directeur Jan-Christian Dreesen. Wie de functie van Salihamidzic overneemt, is nog niet bekend.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De 53-jarige Kahn en de 46-jarige Salihamidzic betalen zo het gelag voor een tumultueus seizoen waarin Bayern pas op het allerlaatste moment zekerheid verwierf over een 33e titel. Er was ook het verrassende trainersontslag in maart van Julian Nagelsmann, nog voor de exits in de kwartfinales van de Champions League (tegen Manchester City) en Duitse beker (tegen Freiburg). Thomas Tuchel nam over.

Oud-doelman Kahn was CEO sinds 1 juli 2021. Voormalig middenvelder Salihamidzic werd in de zomer van 2017 sportief directeur. Hij kreeg later promotie en een zitje in de Raad van Bestuur.