Protest aan Belgische ambassades in Europa na vrijlating van Assadollah Assadi in ruil voor Olivier Vandecasteele

Op verschillende plaatsen in Europa wordt er geprotesteerd tegen de vrijlating van Assadollah Assadi, de Iraanse diplomaat-terrorist die vrijdag vrijgelaten is in ruil voor de Belg Olivier Vandecasteele.

Olivier Vandecasteele kon vrijdag, na meer dan een jaar gevangenschap in Iran, eindelijk weer zijn dierbaren omhelzen. Maar daarvoor werd een beslissing genomen die voor velen niet door de beugel kan. Vandecasteele werd namelijk geruild voor de Iraanse diplomaat Assadollah Assadi. Een man die in ons land veroordeeld werd tot twintig jaar cel omdat hij een aanslag gepland had. Dat die man nu vrijgelaten is - onder druk van Iran - zorgt dan ook voor heel wat protest in Europa.

In verschillende Europese landen werd sinds de bekendmaking van de ruil geprotesteerd voor de Belgische ambassade. Onder andere in Zwitserland, Zweden, Nederland, Noorwegen en Duitsland vonden er acties plaats. “Schaamtelijk”, noemen ze de ruil aangezien ons land een terrorist heeft vrijgelaten die nog 15 jaar achter de tralies had moeten zitten.

Amnesty International, dat zich ook al jaren inzet voor de vrijlating van de VUB-wetenschapper Ahmadreza Djalali, veroordeeld ook de beslissing om Assadi vrij te laten. “Bedankt aan iedereen die heeft meegeholpen door de petitie te tekenen, posters op te hangen, brieven te schrijven, giften doen, betogen… Olivier had nooit vast mogen zitten. Door samen actie te voeren is hij weer bij zijn familie en vrienden in België, waar hij hoort te zijn.”

“Tezelfdertijd is Amnesty International erg bezorgd over de transfer en vrijlating van Assadollah Assadi. Deze Iraanse inlichtingenagent werd in België veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf voor het plannen van een aanslag die gericht was tegen Iraanse politieke critici in Parijs. Iraanse agenten plegen vaak misdaden tegen critici, journalisten en mensenrechtenverdedigers, zowel in Iran als in het buitenland, en dit blijft bijna altijd ongestraft. De vrijlating van Assadi dreigt tot dat klimaat van straffeloosheid bij te dragen. De ruil die België en Iran overeenkwamen zal de Iraanse autoriteiten verder stimuleren om buitenlandse onderdanen en mensen met een dubbele nationaliteit willekeurig vast te zetten en als gijzelaar te gebruiken”, laat de organisatie weten.

Ook de Iraanse oppositie reageerde vrijdag op de vrijlating van Assadi door aan te geven dat het in stijd is met het arrest van het Grondwettelijk Hof. “Het Iraanse verzet veroordeelt krachtig de vrijlating van de terroristische diplomaat Assadollah Assadi en zijn terugkeer naar Iran onder het bewind van de moellahs”, liet de Nationale Raad van Iraans Verzet weten in een reactie.

De NCRI heeft het over “een beschamende toegeving aan chantage voor terrorisme en gijzeling, in duidelijke strijd met het gerechtelijk bevel”. “Dit zal het religieus fascisme, dat heerst over Iran, aanmoedigen om zijn misdaden voort te zetten op het gebied van binnenlandse repressie en regionaal en internationaal terrorisme. Het Iraanse verzet zal zo veel mogelijk gerechtigheid blijven zoeken, zowel in België als in de internationale arena.”