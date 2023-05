Romelu Lukaku zet Inter op weg naar zege tegen Atalanta en is zeker van Champions League-voetbal

Inter heeft in eigen huis met 3-2 gewonnen van Atalanta en is zo zeker van Champions League-voetbal volgend seizoen. Romelu Lukaku opende na amper 40 seconden de score en speelde 80 minuten.

Dat Big Rom snel de weg naar doel vindt wisten we al, maar na 40 seconden is wel heel snel. Na een half minuutje werd Lukaku door de Atalanta-defensie gestuurd, oog in oog met doelman Sportiello maakte hij het aardig af. Twee minuten later maakte Barella er al 2-0 van, iets na het halfuur scoorde Pasalic de 2-1. Dat was ook de ruststand.

Na de pauze domineerde Inter volledig en kreeg het enkele goede kansen. Uiteindelijk duurde het tot minuut 77 tot Lautaro Martinez de verlossende 3-1 tegen de netten werkte. Drie minuten later werd Romelu Lukaku naar de kant gehaald, de Rode Duivel speelde een goede partij. In de blessuretijd maakte Luis Muriel er nog 3-2 van, maar die goal kwam te laat voor de bezoekers. Inter won met 3-2.

Inter springt zo over Lazio - dat morgen nog speelt - naar de tweede plek en verzekert zich van een plek in de top vier. Daardoor is het zeker van Champions League-voetbal volgend seizoen.