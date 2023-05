Raad van State schorst ook verbod op betoging tegen Vlaams Belang maandag

Maandag om 14 uur organiseert Vlaams Belang een protestmeeting op het Albertinaplein bij het Centraal Station in Brussel. Het gaat om het slot van de actie ‘Doe ze luisteren’. Onder die leuze wandelde partijvoorzitter Tom Van Grieken in tien dagen van Oostende naar Brussel. De protestmeeting werd echter verboden door Brussels burgemeester Philippe Close, net als de tegenbetoging. Volgens hem kan het goede verloop niet worden gegarandeerd.

“In casu is de Raad van State van mening dat het besluit van de burgemeester van de stad Brussel, dat geschorst wordt, niet steunt op pertinente en afdoend aangetoonde motieven die een verbod van de aangevraagde betoging zouden rechtvaardigen”, is te lezen in het arrest van zaterdag over de tegenbetoging.