PSG heeft aan gelijkspel (en goal van Messi) genoeg tegen Strasbourg en is opnieuw Frans kampioen, Openda evenaart met 20e goal clubrecord

Paris-Saint-Germain is voor de negende keer in elf jaar landskampioen van Frankrijk. Op bezoek bij Strasbourg had PSG genoeg aan een punt voor de titel, en dat pakte het ook. Lionel Messi scoorde op het uur de 0-1, Kevin Gameiro maakte tien minuten voor tijd gelijk. Met nog een match te spelen is de voorsprong op nummer twee in de stand Lens vier punten, niet meer te overbruggen dus.

Met nog twee matchen te spelen was de voorsprong van PSG op Lens zes punten: een puntje vandaag volstond dus voor een nieuwe Franse titel. Lens deed zelf alvast wat het moest doen om nog een sprankeltje hoop te koesteren en won met 3-0 van het reeds degraderende Ajaccio.

Maar ook Paris Saint-Germain deed wat nodig was. Op het uur bediende Mbappé z’n aanvalsbroeder Lionel Messi. De Argentijn maakte het af en zette PSG op weg naar een nieuwe landstitel. Tien minuten voor tijd maakte Kevin Gameiro wel nog gelijk voor Strasbourg, maar een negende titel in elf jaar is een feit voor PSG. Messi is met zijn goal kampioenenmaker van dienst.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

© AFP

Recordbrekende Openda

Loïs Openda blijft maar scoren voor Lens. Ook tegen Ajaccio pikte de Rode Duivel opnieuw z’n doelpuntje mee. Vanop de stip maakte de spits z’n 20e goal van het seizoen, waarmee hij het record evenaart van de iconische Ivoriaanse spits Roger Boli. Openda vierde z’n goal dan ook ter ere van Boli.

De iconische Ivoriaanse spits speelde tussen 1989 tot 1996 voor Lens en speelde 229 partijen voor de Franse club. In het seizoen 1993-1994 werd hij ook topschutter in de Ligue 1 met twintig doelpunten in 35 optredens. Sindsdien kon geen enkele Lens-speler twintig keer scoren in de competitie, tot Openda nu dus. Volgende week tegen Auxerre heeft Openda de kans om alleen recordhouder te worden.