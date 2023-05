Opnieuw tienduizenden demonstranten tegen geweld in Servië

In de Servische hoofdstad Belgrado zijn zaterdagavond opnieuw tienduizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen het geweld, na twee dodelijke schietpartijen enkele weken geleden. De deelnemers verzamelden voor het parlement in het centrum van de stad, om vervolgens een menselijke ketting te vormen rond de gebouwen van de openbare zender RTS.

De betogers vragen het aftreden van de directie en de hoofdredacteurs van de zender, die ze verwijten de spreekbuis te zijn van het regime.

Het is al het vierde protest sinds begin mei een 13-jarige schutter in een school in Belgrado negen klasgenoten en een bewaker doodschoot. Amper een dag later schoot een 21-jarige in een dorp bij de hoofdstad acht mensen neer. Beide moorden hadden niets met elkaar te maken, maar zorgden voor een schok onder de Servische bevolking.

De betoging van zaterdag verliep rustig. Ze was gericht tegen president Aleksandar Vucic en tegen de Servische regering, maar ook tegen de private televisiezenders “die geweld en maffiacriminaliteit verheerlijken”, en tegen de staatszender RTS, “omdat die de kritiek van de oppositie nauwelijks aan bod laat komen”.

De actie is het initiatief van liberale en linkse oppositiepartijen en burgerbewegingen.

