Franse filmregisseur wint Palme d’Or, maar gebruikt speech voor veel meer dan wat bedankjes uit te delen

Justine Triet is de derde vrouwelijke regisseur die ooit een Palme d’Or krijgt in Cannes. Bij ontvangst van haar prijs ging het echter vooral over de pensioenhervorming in Frankrijk en over hoe de regering de protesten heeft aangepakt.

Op zaterdag heeft het Filmfestival van Cannes zijn Palme d’Or toegekend aan de Franse Justine Triet voor “Anatomie d’une chute”. Het is pas de derde keer in de geschiedenis dat een vrouwelijke regisseur de prijs wint. De 44-jarige volgt Jane Campion (”The Piano Lesson”, 1993) en Julia Ducournau (”Titanium”, 2021) op en bevestigt daarmee de langzame beweging naar gelijkheid in een filmindustrie die door mannen wordt gedomineerd.

Tijdens haar speech had de filmmaakster het echter vooral over de manier waarop te Franse regering de beweging tegen de pensioenhervorming negeert. “Dit jaar werd ons land getroffen door een ongeziene en unanieme tegenstand tegen de pensioenhervorming”, zei ze waarna luid applaus volgde. “Deze tegenstand werd genegeerd en onderdrukt op een choquerende manier. Dit patroon, van dominante macht dat steeds ongeremder is, breekt op een aantal gebieden door. Vooral op sociaal vlak, waar het dit meest choquerend is. Maar we zien dit ook in alle andere delen van de samenleving en de filmindustrie ontkomt er ook niet aan. Het streven van de neoliberale regering om cultuur te commercialiseren ondermijnt de Franse culturele exceptionaliteit”.

(Lees verder onder de video)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De Franse minister van Cultuur Rima Abdul Malak zei dat ze “verbijsterd” was over de “oneerlijke” toespraak van Triet. “Blij dat de Palme d’Or is toegekend aan Justine Triet, de 10e voor Frankrijk! Maar verbijsterd door haar oneerlijke toespraak. Deze film zou nooit het daglicht hebben gezien zonder ons Franse model van filmfinanciering, dat een diversiteit mogelijk maakt die uniek is in de wereld. Laten we dat niet vergeten”, schreef ze op Twitter.