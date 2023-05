Opnieuw tienduizenden deelnemers bij protesten tegen regering in Israël

In de Israëlische kuststad Tel Aviv hebben zaterdagavond opnieuw tienduizenden mensen geprotesteerd tegen de rechts-religieuze regering van premier Benjamin Netanyahu. Ook in onder andere Haifa en Jeruzalem kwamen honderden tot duizenden mensen op straat, berichten Israëlische media. Volgens de organisatoren waren er in zowat 150 steden en gemeenten protestbijeenkomsten.