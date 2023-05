Biden heeft akkoord met Republikeinen op zak over verhoging schuldenplafond

De Amerikaanse president Joe Biden en de Republikeinse leider Kevin McCarthy hebben zaterdag plaatselijke tijd, enkele dagen voor het aflopen van de deadline, een principeakkoord bereikt over de verhoging van het schuldenplafond.

Dat melden Amerikaanse media en is intussen ook bevestigd door McCarthy. De twee politieke leiders probeerden al enige tijd om een compromis te vinden en er zo voor te zorgen dat de Verenigde Staten hun facturen kunnen blijven betalen.

Volgens CNN zal de overeengekomen tekst in de nacht van zaterdag op zondag door de onderhandelaars worden nagelezen en bevestigd. Het compromis moet ook nog worden goedgekeurd door het Congres. Het door de Republikeinen gedomineerde Huis van Afgevaardigden zal woensdag stemmen, liet McCarthy weten. Daarna volgt de Senaat.

Kevin McCarthy — © EPA-EFE

Twee jaar

In een korte toelichting zei McCarthy dat het bereikte begrotingscompromis “het Amerikaanse volk waardig was”, zonder echter meer details te geven over het akkoord. Hij verklaarde ook dat hij zondag verder zou praten met de president en de tekst nog diezelfde dag zou publiceren. Volgens diverse media wordt het schuldenplafond voor twee jaar verhoogd.

In de Verenigde Staten beslist het parlement hoeveel geld de staat maximaal kan lenen. Zonder een akkoord over de verhoging van het schuldenplafond dreigde de Amerikaanse regering volgens minister van Financiën Janet Yellen op 5 juni de status van wanbetaler te krijgen, met mogelijk rampzalige gevolgen voor de internationale financiële markten. Een groot deel van de Amerikaanse overheid dreigde dan ook stil te liggen.

Het verhogen van het schuldenplafond is doorgaans een routineklus in de VS, maar door de spanningen tussen de Republikeinen en Democraten wordt die klus steeds moeilijker.