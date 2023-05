Verjaardag Oekraïense hoofdstad start in mineur: dodelijk slachtoffer na “massale” drone-aanval op Kiev

De aanval vond plaats in twee golven. In totaal zouden Oekraïense luchtverdedigingssystemen minstens 40 drones hebben neergehaald die op weg waren naar Kiev, zeggen functionarissen. Maar enkele drones zouden toch hun doel hebben kunnen bereiken. Volgens Vitali Klitsjko, de burgemeester van Kiev, is daarbij een 41-jarige man om het leven gekomen. Drie anderen zijn gewond geraakt. De burgemeester noemde de tweede golf van drones “massief” en riep de bevolking op om zich schuil te houden. Ook zou er op verschillende plaatsen in Kiev brand zijn uitgebroken.

Kiev viert zondag zijn verjaardag. De stad werd 1541 jaar geleden officieel opgericht. De dag wordt typisch gevierd met verschillende braderieën, liveconcerten en bijzondere tentoonstellingen. Ook dit jaar zijn er festiviteiten gepland, maar dan op kleinere schaal. Het is voorlopig niet duidelijk in welke mate de nachtelijke drone-aanval roet heeft gegooid in de plannen.

Na een relatieve stilte van bijna twee maand heeft Rusland afgelopen maand de raket- en drone-aanvallen op Oekraïne opnieuw geïntensiveerd. Het mikt daarbij vooral op militaire faciliteiten en voorraden. Het hoofd van het lokale civiele en militaire bestuur, Serhii Popko, zei vrijdag dat er in de loop van de maand 13 aanvallen waren geweest.