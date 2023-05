Dag van de waarheid in Turkije: verzilvert Erdogan zege of is er toch hoop voor oppositie tijdens tweede ronde verkiezingen?

Spanning alom op de avond van 14 mei, nadat de stemmen waren geteld en de resultaten druppelsgewijs binnenkwamen. Erdoğan begon met een sterke voorsprong, maar die verdween gestaag toen meer en meer districten werden geteld. Uiteindelijk belandde hij met 49,5 procent net onder de nodige meerderheidsdrempel. Kılıçdaroğlu, de belangrijkste opposant, haalde 44,89 procent. Sinan Oğan, een eerder weinigzeggende politicus en aanvoerder van een extreem-nationalistische partij, wist 5,17 procent van de stemmen binnen te rijven.

“De resultaten tonen een sterke breuklijn tussen stad en platteland”, zo zegt Marc Swyngedouw, politiek socioloog aan de KU Leuven. Zo deed Erdoğan het vooral goed op het platteland, waar Kılıçdaroğlu vooral scoorde in de grote steden zoals Istanboel, Ankara en Izmir. Maar ook in het oosten, waar veel Koerden wonen, liet hij hoge cijfers optekenen. “Deze breuklijn loopt ook samen met een andere breuklijn die steeds meer de seculiere Turken tegenover de meer orthodoxe plaatst”, klinkt het nog.

In ons land kozen Turkse Belgen met 72 procent van de stemmen opnieuw massaal voor Erdoğan. Bij de vorige presidentsverkiezingen in 2018 lag dat aantal nog op 75 procent. “Het is gekend dat de Turkse diaspora sterk religieus is. Maar hier in Europa moeten ze de consequenties van het Erdoğan-beleid niet dragen, zoals de hoge inflatie en beperkingen op hun vrijheid”, zo verklaart Swyngedouw waarom de ‘moderne sultan’ het hier nog steeds zo goed doet.

Kılıçdaroğlu, de belangrijkste opposant van Erdogan, haalde 44,89 procent in de eerste stemronde — © AP

Maar belangrijk om te nuanceren zeggen zowel Swyngedouw als Tuba Bircan, professor en sociologe aan de Vrije Universiteit Brussel, is dat bijna de helft van de Turkse Belgen apolitiek is. Zo lag de opkomstgraad op 55 procent in ons land. “Degenen die stemmen, zijn net gemotiveerd en zullen waarschijnlijk ook een tweede keer gaan stemmen. Zij willen hun stem gebruiken.” Daarnaast wijst Bircan ook op de sterke organisatie van Erdoğans AK-partij, ook in het buitenland. Deze mobilisatie kan mede het hoge resultaat van Erdoğan verklaren.

Verder merkt Bircan ook op dat Turkse immigranten, ook in ons land, geen homogene groep zijn. “We mogen de sterke steun voor Erdoğan in België niet verwarren met een gezamenlijk front van de Turkse diaspora in ons land.”

Hoge opkomst

In Turkije zelf lag de opkomst zeer hoog met bijna 90 procent van de stemgerechtigden die hun voorkeur duidelijk hebben gemaakt. “Er zijn heel veel pogingen om mensen aan het stemmen te krijgen”, merkt Bircan op. “Het is ook voor het eerst dat bekende Turken zoals acteurs, comedians en academici openlijk zeggen wie hun voorkeur geniet.” Nog meer dan in de eerste ronde, telt elke stem nu, zegt de academica. “Met slechts één stem verschil kan de overwinning beklonken worden.”

Of ook nu evenveel mensen zullen stemmen, valt af te wachten. “De Erdoğan-aanhang is sterk georganiseerd, zij zullen waarschijnlijk wel gaan”, stelt Bircan. Hoewel er bij de oppositie heel wat teleurstelling heerst, verwacht Bircan toch ook nu een sterke opkomst. “Het is geen keuze tussen twee kandidaten, maar een keuze tussen politieke regimes.”

Begin deze week sprak Oğan zijn steun uit aan het Erdoğan-kamp, enkele dagen later schaarde Ümit Özdag, leider van de ultranationalistische Zafer-partij, zich op zijn beurt achter Kılıçdaroğlu. Die laatste had eerder beloofd “tien miljoen vluchtelingen het land uit te sturen” in de hoop om een deel van de nationalistische kiezers voor zich te winnen. “Hoewel dit een sterke uitspraak is en hij dit niet zomaar kan doen, is dit wel een stap naar een andere migratiepolitiek, waar veel mensen op hopen”, verklaart Bircan. Deze harde lijn kan dus wel aanslaan bij een deel van de misnoegde kiezers.

Of de steun van Oğan, die de ‘koningmaker’ wordt genoemd, of Özdag doorslaggevend zal zijn voor eender welke kandidaat, is eerder te betwijfelen. “De stemmen voor Oğan in de eerste ronde waren niet voor hem, het waren reactiestemmen”, legt Bircan uit. “Zeker na de bekendmaking van Özdag is Oğan geen koningmaker meer.” Ook Swyngedouw plaatst vraagtekens bij wat de vijf procent die Oğan in de eerste ronde behaalde nu kan betekenen.

Als Erdoğan uiteindelijk toch de zege binnenhaalt, blijft het gissen of hij - met bijna de helft van zijn landgenoten die hun stem aan Kılıçdaroğlu vertrouwden - een verzoenende hand naar de oppositie zal uitsteken. “Er zijn geen tekenen waarom hij dit zou doen”, aldus Swyngedouw. “Integendeel zelfs, wanneer hij nu verzwakt uit deze verkiezingen komt, zou hij misschien zelfs strenger kunnen optreden.” Maar Erdoğan en de AKP zullen wel erg bewust zijn van de sterke oppositie, verzekert Bircan. “Er is wel mogelijkheid tot verandering, maar het gaat niet makkelijk zijn.”

Turkse Belgen konden opnieuw stemmen tussen 20 en 24 mei. Wie de komende vijf jaar aan het roer van Turkije zal staan, zal binnenkort bekend zijn.