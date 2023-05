Zeven mannen in verdenking gesteld na aanslag op hoge politiefunctionaris in Noord-Ierland

In Noord-Ierland zijn zeven mannen in verdenking gesteld wegens poging tot moord op een hoge rechercheur. Dat heeft de Noord-Ierse politie laten weten. Sommigen worden vervolgd voor terrorisme. De zeven verschijnen maandag voor de rechter.

Op 22 februari vuurden twee mannen verscheidene keren op hoofdinspecteur John Caldwell, die al 26 jaar ervaring heeft bij de ordediensten. De man was niet in functie. Hij had in het sportcomplex van de stad Omagh net een jeugdvoetbalteam gecoacht. De schutters sloegen toe toen hij met zijn zoon ballen in de kofferbak van zijn auto laadde. Caldwell raakte ernstig gewond.

Twee van de mannen die in verdenking zijn gesteld, worden beschuldigd van lidmaatschap van het verboden Iers Republikeins Leger (IRA), drie anderen van voorbereiding van een terreurdaad.

De arrestaties in het onderzoek gebeurden vrijdag. Er werden elf mensen opgepakt, maar vier zijn voorlopig weer op vrije voeten “in afwachting van een verslag aan het parket”.

De politie in Noord-Ierland is sporadisch het doelwit van aanslagen. De regio heeft er drie decennia van geweld opzitten dat aan 3.500 mensen het leven kostte. De spanningen hebben een nieuwe opstoot gekregen door de brexit.

Bij de ‘troubles’ stonden tot vredesakkoorden van 1998 republikeinen, voornamelijk katholieken die een voorstander zijn van hereniging van Ierland, en protestantse unionisten, vurige pleitbezorgers dat Noord-Ierland bij het Verenigd Koninkrijk hoort, tegenover mekaar.

John Caldwell lag twee maanden in het ziekenhuis na de aanslag. Eerder deze week verscheen hij voor de eerste keer weer in het openbaar.