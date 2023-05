Transfernieuws op D-Day: Antwerp grijpt naast Nederlander, Union krijgt stevige concurrentie voor toptalent

Zo grijpt Antwerp naast Branco van den Boomen. De middenvelder verhuist van Toulouse naar Ajax en zet zijn handtekening onder een contract tot de zomer van 2027. Van den Boomen is een oude bekende van Ajax, waar hij de jeugdreeksen doorliep.

Van den Boomen, die de Franse beker won en transfervrij over komt van Toulouse, kwam in beeld bij Sven Mislintat vanwege zijn uitstekende data. De 27-jarige is de eerste aankoop van de ’Data-Duitser’. Ook PSV was hevig geïnteresseerd in speler, die ervoor kiest via omweg alsnog te slagen in Ajax 1. Ook vanuit de Bundesliga en de Premier League was er belangstelling, maar door voor Ajax te kiezen hoopt de middenvelder om snel in beeld te komen bij het Nederlands elftal.

Union dacht al met het grote PEC Zwolle-talent Younes Taha aan de haal te gaan, maar het is nog maar de vraag of hij daadwerkelijk in Brussel terecht komt. Union is bereid om bijna een miljoen euro te betalen voor Taha, maar bronnen rond de Zwolse club melden dat nu ook FC Twente zich nadrukkelijk heeft gemengd in de strijd om de talentvolle speler. Twente heeft inmiddels ook een eerste bod gedaan op de 20-jarige Marokkaanse Nederlander, zo meldt De Telegraaf.

Taha, een 20-jarige aanvallende middenvelder die ook op de flanken kan spelen, is door PEC Zwolle-trainer Dick Schreuder en zijn assistent Johan Plat ontdekt in het tweede van FC Volendam, waarvoor hij nooit zijn opwachting maakte in de hoofdmacht. De oud-jeugdspeler van de traditierijke Amsterdamse amateurclubs DWS en De Volewijckers, die allebei ooit landskampioen zijn geweest, heeft dit seizoen indruk gemaakt in de Keuken Kampioen Divisie met zijn spel en zijn productiviteit (14 goals).

Desgevraagd laat zijn zaakwaarnemer Marouane El Idrissi van Dries Management weten de interesse van FC Twente te willen ontkennen noch bevestigen.