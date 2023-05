Vader van jonge kinderen loopt brandwonden op na steekvlam door PUR: gezin brengt elders nacht door

Een vader uit Houthulst liep zaterdagavond brandwonden op in het gezicht na een brand in zijn woning. Er ontstond bij werken plots een steekvlam. Daarop volgde een brand in het huis maar die was snel onder controle. “Omdat er te veel rook in het huis hing, moest het gezin elders slapen”, zegt brandweerkapitein Gino Crombez.

De brand ontstond zaterdagavond rond 21 uur in de Nieuwstraat, net buiten het centrum van Houthulst. Een man was er bezig met werken in een kamer vlakbij de voordeur van de woning. Hij was er herstelwerken aan het uitvoeren aan een aquarium die in de ruimte stond. Daarvoor gebruikte de man een PUR-schuimpistool maar daarbij ging het plots fout.

Brandwonden in gezicht

“Tijdens het spuiten van de PUR ontsnapte gas en om een onduidelijke reden ontstond daarbij een steekvlam”, zegt brandweerkapitein Gino Crombez van brandweerpost Diksmuide. Zij kwamen samen met posten Staden, als snelste hulp, en Langemark ter plaatse. “Wat ervoor zorgde dat een steekvlam kon ontstaan, is niet duidelijk. Door de steekvlam ontstond dan ook een kleine ontploffing. De man liep daarbij brandwonden op in het gezicht. Er ontstond vervolgens een kleine brand in die kamer en in de gang maar gelukkig was de schuifdeur naar het andere woongedeelte dicht. De brandschade beperkte zich tot het plafond. In het huis hing er wel te veel rook en waren de CO-waarden te hoog.” (lees verder onder de foto)

De brandweer had het vuur snel onder controle. — © FVL

Jonge kinderen

Daarom werd het huis tijdelijk onbewoonbaar verklaard. Het gezin, met kindjes van 2 en 4 jaar oud, moest elders slapen. “Niet omwille van de schade maar wel omdat het onveilig slapen is door die CO-waarden”, vervolgt kapitein Crombez. “Het huis zal toch eerst grondig verlucht en wat gepoetst moeten worden. Die mensen kunnen ons bellen om de CO-waarden in het huis te komen meten om te weten als ze veilig kunnen terugkeren.”

De mama en twee jonge kindjes kregen wat zuurstof toegediend in een opgeroepen ziekenwagen. De vader van het gezin kreeg eveneens zuurstof en werd daarna met een tweede ziekenwagen naar het ziekenhuis gebracht om zijn brandwonden te laten verzorgen. Hij raakte gelukkig niet ernstig gewond.