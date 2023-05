Rangers en assistgever Raskin sluiten seizoen af met ruime winst en tweede plek

© Jamie Johnston/Focus Images Ltd

Rangers FC heeft zaterdagnamiddag op positieve wijze een streep getrokken onder het seizoen in de Schotse Premiership. Op de 38e en laatste speeldag werd de verplaatsing naar St. Mirren succesvol afgerond met 0-3.

Voormalig KV Oostende-aanvaller Fashion Sakala (26. en 48.) nam de eerste twee treffers voor zijn rekening. Telkens was Ridvan Yilmaz de aangever. Antonio Colak (77.) verzorgde op assist van Nicolas Raskin het slotakkoord. Raskin verscheen aan de aftrap in het winnende kamp en maakte de wedstrijd vol.

Rangers eindigt als tweede in de rangschikking van de Schotse eerste klasse met 92 punten, op zeven punten afstand van landskampioen en eeuwige rivaal Celtic (99). Raskin en co mogen zich zodoende opmaken voor de voorrondes van de Champions League in de volgende voetbaljaargang.