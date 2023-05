Valencia haalt zijn slag thuis na racisme-rel met Vinicius Junior: tribune minder lang dicht en boete gehalveerd

Valencia moet zijn Mario Kempes-tribune dan toch maar drie wedstrijden gesloten houden en een boete betalen van 27.000 euro vanwege het racisme-incident van vorig weekend met Real Madrid-winger Vinicius Junior. Dat heeft het hof van beroep van de Spaanse voetbalbond (RFEF) besloten. Daarmee werd het beroep gedeeltelijk goedgekeurd dat Valencia had aangetekend tegen de sluiting van diezelfde tribune voor vijf wedstrijden en ook tegen de boete van 45.000 euro.

Vinicius kreeg tijdens de wedstrijd van vorige zondag meermaals racistische beledigingen naar het hoofd geslingerd door de supporters van Valencia. In het absolute slot kreeg hij een rode kaart na een conflict met de spelers van Valencia waarbij hij zelf in een wurggreep werd gehouden. Intussen werd ook beslist dat de Braziliaan niet geschorst zal worden voor die uitsluiting. Het hele gebeuren leidde tot een golf aan verontwaardiging in binnen- en buitenland.

Na de wedstrijd nam de winger van De Koninklijke La Liga op de korrel. Daarop ontstond een online discussie met de La Liga-voorzitter Javier Tebas, die geprikkeld reageerde maar zich uiteindelijk daarvoor verontschuldigde. Tebas stelde eerder al dat de handen van La Liga gebonden zijn door de wetten in Spanje, waardoor het alleen incidenten kan vaststellen en rapporteren.

La Liga richtte zich daarop tot de regering en de politieke partijen om te voorzien in een strenger wettelijk kader tegen racisme, vreemdelingenhaat en onverdraagzaamheid.

De lokale pers liet zich eerder al negatief uit over heel de zaak. Vooral Superdeportes vond dat Valencia onfair behandeld werd.