Applauswissel, vuurwerk en zoontje Noah: “echte legende” Brecht Dejaegere vertrekt bij Toulouse en is voortaan gratis op te pikken

De 31-jarige West-Vlaming kwam dit seizoen tot dusver 35 keer in actie voor Toulouse, waarin hij vier goals maakte. Er staat nog één competitieduel op het programma in Frankrijk. Toulouse is in de tussenstand dertiende en al zeker van het behoud.

Dejaegere maakte in september 2020 de overstap van AA Gent naar Toulouse, een toenmalige tweedeklasser in Frankrijk. Het eerste seizoen speelde hij op huurbasis voor de paarshemden. Nadien werd hij definitief overgenomen. Vorig seizoen vierde hij, als kapitein, met Toulouse de titel in de Ligue 2.

“Ik heb niet geweend”, lachte onze landgenoot na het 1-1 gelijkspel tegen Auxerre. “Ik heb geprobeerd mijn emoties onder controle te houden en daarin ben ik geslaagd. Ik had het wel wat moeilijk toen anderen tranen in hun ogen kregen, want het zijn vrienden geworden en dat zie je niet vaak in het voetbal. Toen ik hier aankwam, ging het niet zo goed met de club. We hebben er echter stap voor stap een mooi verhaal van gemaakt. En nu? Dit is nu eenmaal hoe het eraan toegaat in het voetbal. Ik ga wat er komt nog even voor mezelf houden en eerst even genieten.”

Dejaegere was eerder in zijn carrière actief voor KV Kortrijk (2010-2013) en AA Gent (2013-2020). Met de Buffalo’s werd hij in 2015 kampioen van België. Als jeugdspeler was hij ook aan de slag bij Club Brugge.

Naast Dejaegere - die zoontje Noah bijhad voor de festiviteiten - zoeken ook de Nederlandse middenvelders Branco van der Boomen en Stijn Spierings en de Franse doelman Maxime Dupé volgend seizoen andere oorden op. Toulouse neemt op sociale media afscheid van het viertal.

“Jullie zijn echte legendes geworden van TéFéCé”, zo klinkt het. Zaterdagavond, voor de thuiswedstrijd tegen Auxerre, krijgen de vier een eerbetoon van de fans.

