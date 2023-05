Britse inlichtingendienst: Russische staatsmedia willen zesdaagse werkweek “in het licht van economische behoeftes van de oorlog”

Russische burgers worden er steeds meer toe aangemaand actief offers te brengen voor de aanvalsoorlog van Moskou in Oekraïne. Dat zeggen experts van de Britse geheime diensten.

“Door de staat ondersteunde Russische media en ondernemersorganisaties hebben het ministerie van Economie verzocht in het licht van de economische behoeftes van de oorlog een zesdagenweek voor werknemers goed te keuren, klaarblijkelijk zonder extra betaling”, luidt het zondag in de dagelijkse update van het Britse ministerie van Defensie.

Op 21 mei pleitte de bekende Kremlinpropagandiste Margarita Simonyan ervoor dat burgers na hun reguliere job elke dag twee uur extra in munitiefabrieken zouden moeten werken, aldus de experts van de Britse geheime diensten. De toon die zich in het openbaar ontwikkelt, weerspiegelt duidelijk een sovjetgevoel van maatschappelijke dwang, luidt het. “Het onderstreept ook dat de leiding zeer waarschijnlijk de economische prestatie als een beslissende factor voor de zege in de oorlog aanziet.”

Het Britse ministerie van Defensie geeft sinds het begin van de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne dagelijks informatie over het verloop van de oorlog, op basis van inlichtingen van de geheime diensten. Moskou verwijt Londen een desinformatiecampagne.