Salaris van 200 miljoen, geen titel: Cristiano Ronaldo wint niks in eerste seizoen in Saudi-Arabië (en er is nog slecht nieuws)

De ploeg van de Portugese aanvaller leefde op hoop na een 3-2 comebackzege eerder deze week. Met nog twee speeldagen voor de boeg telde Al-Nassr 3 punten minder dan leider Al-Ittihad. Maar dit weekend liep het fout. Ronaldo werd op Al-Ettifaq bij de rust licht geblesseerd vervangen en zag zijn team niet verder komen dan een 1-1-gelijkspel, terwijl de grote rivaal met 0-3 won bij Al-Feiha. Weg titeldroom.

Geen enkele prijs dus voor Cristiano Ronaldo - ondanks 14 goals in 16 optredens - in zijn eerste seizoen in Saudi-Arabië. Eerder greep hij met Al-Nassr ook al naast onder andere de beker. Lokale media noemen de tweede plaats voor Ronaldo en co “een zware slag voor het team uit Riyad” en spreken zelfs over een “persoonlijk falen” van de vijfvoudige Gouden Bal.

Tussendoor kreeg de Portugees nog twee mokerslagen te verwerken:

1. Hij zou graag Zinédine Zidane als trainer krijgen, maar de Fransman (ex-Real) zou een contractvoorstel ter waarde van 150 miljoen naast zich hebben neergelegd.

2. Eeuwige rivaal Lionel Messi sloot een wonderseizoen af met de Franse titel met PSG. De Argentijn scoorde zaterdag z’n 496ste doelpunt in de top vijf Europese competities en brak daarmee het record van… Cristiano Ronaldo.