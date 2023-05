PSG-coach Christophe Galtier klopt zich op de borst na nieuwe Franse titel, maar pijnlijke beelden tonen dat fans er geen zak om geven

De 56-jarige Galtier verving in de zomer van 2022 Mauricio Pochettino. Net als de Argentijn loodste hij het vedettenteam met ronkende namen als Lionel Messi, Kylian Mbappé en Neymar jr naar succes in eigen land maar andermaal faalde PSG in de Champions League. In de achtste finales was Bayern München te sterk. Eerder was het ook in de Franse beker misgegaan. De positie van Galtier ligt dan ook al langer onder vuur, maar dat vindt de trainer zelf niet terecht.

“Ja, ik vind persoonlijk dat ik verdien om verder te doen”, antwoordde de Fransman op de vraag over zijn positie. “Ik heb dit seizoen alles gegeven, met veel energie. Wij zijn erin geslaagd, ik ben erin geslaagd om op koers te blijven in heel, heel moeilijke momenten, of het nu op persoonlijk dan wel professioneel vlak was.”

© REUTERS

Galtier verwees naar verdenkingen van racisme daterend van vorig seizoen toen hij nog bij Nice zat en waarvoor een onderzoek lopende is, en op sportief vlak, naar het tweede deel van het seizoen.

“De juiste analyse, die jullie niet willen maken, is dat er een PSG was voor het WK en een PSG na het WK, met heel belangrijke spelers bij wie sommigen al zestien of zeventien wedstrijden niet meer hebben gespeeld”, onderstreepte Galtier, daarmee onder meer verwijzend naar Neymar, die in februari geblesseerd uitviel.

“Met de elfde titel hebben we een duidelijk doel gehaald. In de Franse beker en de Champions League is het niet gelukt, maar het tweede deel van het seizoen was erg ingewikkeld”, besloot hij.

Al liepen de fans niet zo warm voor een geweldige ontvangst op de luchthaven. Welgeteld drie supporters kwamen opdagen voor de thuiskomst van de PSG-spelers...