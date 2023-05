Russische minister van Buitenlandse Zaken: “Westen speelt met vuur als het F-16’s levert”

Het Westen “speelt met vuur” als het F-16-gevechtsvliegtuigen gaat leveren aan Oekraïne. Dat heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov zondag gezegd in een interview met de Russische televisie. Hij spreekt over een “onaanvaardbare escalatie”.

De Amerikaanse president Joe Biden zette recentelijk het licht op groen voor de opleiding van Oekraïense piloten op F-16. Nederland en Denemarken beslisten dat ze een Europese coalitie zullen leiden voor die opleiding, met daarbij ook België als deelnemend land.

“Dat is spelen met vuur, dat lijdt geen enkele twijfel”, aldus Lavrov in het interview waarvan een fragment gepost werd op de sociale media van de journalist die de buitenlandminister ondervroeg. “Het is een onaanvaardbare escalatie” onder leiding van Washington, Londen en “hun satellieten binnen de EU die Rusland willen verzwakken.”