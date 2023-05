Eeuwenlang verdwenen schat uit Chinese Ming-dynastie ontdekt, waarde: 4 miljoen euro… per stuk

Zo’n anderhalve kilometer onder de zeespiegel is in de Zuid-Chinese Zee een eeuwenoude schat gevonden. Volgens experten dateert de schat uit de Zhengde-periode (1506-1521) ten tijde van de Ming-dynastie. Videobeelden tonen dat er op de zeebodem veel porseleinwerk in alle vormen en kleuren te vinden was, met een waarde van zo’n 4 miljoen euro per stuk.