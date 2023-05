Ook internationale pers volgde de rechtszaak rond Sanda Dia op de voet: “Zijn achttien kwelduivels ontkomen aan gevangenis”

De veroordeling van de 18 Reuzegommers in de zaak-Sanda Dia is wereldnieuws. Zowat alle grote internationale nieuwskanalen schreven over de uitspraak. Een overzicht.

Onder meer de toonaangevende Amerikaanse krant The New York Times bracht een uitgebreid artikel over de rechtszaak. De krant heeft daarbij veel aandacht voor de huidskleur van Sanda Dia. “Achttien studenten die een jonge zwarte man een berucht ontgroeningsritueel op een prestigieuze universiteit in België lieten ondergaan, wat leidde tot zijn dood en een nationaal debat over racisme op gang bracht, zijn vrijdag veroordeeld wegens onvrijwillige doodslag”, klinkt het.

Op Twitter verwijst de krant naar een ouder stuk, dat dateert van vlak na de feiten, waarin het hele verhaal wordt geschetst. “Lees nog eens ons verhaal over de details van de dood van Sanda Dia. Een zaak die heel Vlaanderen heeft geconfronteerd met toenemend racisme en xenofobie, zelfs aan gerenommeerde universiteiten”, schrijft The New York Times erbij. Hoewel Sven Mary, de advocaat van de familie van Sanda Dia, het thema racisme wel aanhaalde in zijn pleidooi, was dat geen aanklacht waarvoor de Reuzegommers terechtstonden.

Ook The Washington Post benadrukt Dia’s donkere huidskleur in de titel. “Ontgroeningsritueel doodde een zwarte student. Zijn 18 kwelduivels ontkomen aan gevangenis”, luidt het. Net als The New York Times verwijst de krant naar racistische opmerkingen die sommige leden zouden hebben gemaakt tegen Dia en naar de openingsspeech die schachtentemmer Janker hield in de lente van 2018. Hij sprak daarbij onder meer over “onze goede vriend Hitler”.

Ook in Frankrijk en Nederland werd het nieuws groot opgepikt. Le Monde, Le Figaro, de Volkskrant, NOS, het Algemeen Dagblad... Bijna alle grote nieuwsmerken doen nog eens het volledige verhaal van de doop in een uitgebreid artikel. De Volkskrant had in de vrijdagkrant zelfs een groot voorbereidend stuk op de uitspraak gepubliceerd.

In de Britse pers is de berichtgeving over de zaak beknopter. The Guardian wijdt een kort artikel aan de uitspraak. De krant focust daarbij vooral op het feit dat álle 18 beklaagden werden veroordeeld en er weinig onderscheid wordt gemaakt in de straffen. Rechter Els De Brauwer wordt geciteerd: “Ze zijn allemaal schuldig omdat ze er allemaal waren. Niemand riep er een halt toe. Niemand trok het ritueel in twijfel.”