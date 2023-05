Eerste reactie van Olivier Vandecasteele na zijn terugkeer: “Ontdekken dat zoveel mensen me 15 maanden lang hebben gesteund, heeft me tot tranen toe bewogen”

De bevrijde NGO-medewerker Olivier Vandecasteele had zondagmorgen een persoonlijke boodschap voor de tientallen mensen, die voor hem kwamen lopen op de loopwedstrijd ‘20km door Brussel’: “Ik heb ontdekt dat zoveel mensen me gesteund hebben. Dat heeft me tot tranen toe bewogen.”

Dat de vrijlating van Olivier Vandecasteele ook voor zijn vrienden als een volkomen verrassing kwam, blijkt uit de t-shirts die ze zondag dragen tijdens de loopwedstrijd ‘20km door Brussel’. “Al 459 dagen gegijzeld in Iran”, staat op de shirts. “Free Olivier Vandecasteele.”

Het truitje waarmee de vrienden van Olivier Vandecasteele vandaag door Brussel lopen. Ook zij waren duidelijk verrast toen hij na 455 dagen werd vrijgelaten. — © Facebook

Tientallen vrienden en kennissen wilden hier op de loopwedstrijd nog maar eens ijveren voor zijn vrijlating. Dat is sinds zijn terugkeer afgelopen vrijdag natuurlijk niet meer nodig.

“We lopen nog steeds voor Olivier, maar dit keer met de vreugde van zijn vrijlating als motivatie”, zegt het team.

Ook premier Alexander De Croo (Open VLD) kwam de groep lopers zondagochtend een hart onder de riem steken.

“Tot tranen toe bewogen”

Boezemvriend Olivier Van Steirtegem kwam de deelnemers een boodschap van Olivier Vandecasteele voorlezen. “Het gaat goed met hem, hij heeft goed geslapen”, aldus de boezemvriend.

“Beste vrienden”, zo begon de boodschap van Vandecasteele. “Ik wil jullie even toespreken om te vertellen hoeveel jullie deelname aan de 20 kilometer voor mij betekent. Sinds mijn terugkeer naar België ontdek ik elk uur hoe groot de omvang van de steun was gedurende 15 maanden, bij de brede bevolking.”

“Dat heeft me ten zeerste ontroerd. Het brengt me verschillende keren per dag tot tranen toe. In één woord: MERCI!”

“48 uur bij familie”

“Ik heb heel veel zin om bij jullie te zijn. Maar ik moet mijn verplaatsingen en contacten nog beperken, om een normaal leven te kunnen oppikken. Men heeft me dat aangeraden, en ik wil de adviezen van de experts zo nauwgezet mogelijk opvolgen. Ik wil de eerste 48 uur dus bij mijn familie doorbrengen, en me medisch laten opvolgen.”

“Laten we het langs de goeie kant bekijken. Dat wil zeggen dat ik uitrust, om in de nabije toekomst met jullie feest te kunnen vieren.”

“Ik ben blij om in gedachten bij jullie te zijn. Loop! Wandel! Zweet! Doe de groeten aan het mooie Brussel voor mij.”