Scorende Christian Benteke en Dante Vanzeir gaan onderuit in MLS

Christian Benteke stond zaterdag aan het kanon voor DC United in de Major League Soccer maar kon een 2-1 nederlaag in Toronto toch niet voorkomen.

De aanvaller scoorde in het slot van de match zijn zevende competitiegoal, in de rebound na een corner. Hij maakte zo de aansluitingstreffer na eerdere doelpunten van Deandre Kerr (14.) en Kosi Thompson (72.), telkens op assist van Lorenzo Insigne. Benteke speelde de volledige match.

In de stand is DC United achtste in de Eastern Conference met 19 punten uit 15 wedstrijden. Toronto is dankzij de zege niet langer rode lantaarn.

Dante Vanzeir verloor met de New York Red Bulls met 1-0 van Seattle Sounders. De voormalige Union-spits werd bij de rust gewisseld. Het was zijn eerste basisplaats in de competitie sinds zijn schorsing voor zes matchen na het racisme-incident.

De Newyorkers staan voorlopig dertiende in de Eastern Conference met 16 punten, Seattle is de leider in het westen.