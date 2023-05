Nadir aarzelt niet als hij vrouw in de Maas ziet vallen en springt erachteraan

Het voorval vond plaats afgelopen vrijdag in Bressoux, een gemeente in de provincie Luik. Op sociale media circuleren beelden van de heldendaad van Nadir. De jongeman zag hoe een oudere vrouw in de Maas was terechtgekomen. Binnen enkele seconden ontdeed Nadir zich van zijn kleren en sprong de vrouw achterna.

De oever van de rivier was evenwel te hoog om de vrouw zelf uit het water te halen. Nadir hield de vrouw dan maar vast tot de brandweer arriveerde. De brandweerlieden haalden de twee uit het water en dienden de eerste zorgen toe. Zowel Nadir als de vrouw werden overgebracht naar het ziekenhuis. Ze stellen het beiden goed.