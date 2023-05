Volgens buurtbewoners is de verkeerssituatie op de Vrijheid waar suggestiestroken zijn, te gevaarlijk. Zaterdag kwam een fietsster om het leven na een aanrijding met een tractor — © brip, bfm

Hoogstraten

Is de fietssuggestiestrook op de Vrijheid in Hoogstraten waar zaterdag een 62-jarige fietsster om het leven kwam te gevaarlijk? En wat kan er dan beter? De reacties van fietsers en buurtbewoners tijdens het Pinksterweekend zijn alvast unaniem. Ze spreken over te hoge snelheden, en te veel grote tractoren. “Ik kom hier absoluut niet voor mijn plezier.”