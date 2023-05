Berichten over aanvallen tegen kieswaarnemers tijdens tweede ronde Turkse verkiezingen

Bij de tweede ronde van de presidentsverkiezingen in Turkije zijn er meldingen over aanvallen tegen kieswaarnemers in Istanboel en het zuidoosten van het land.

Ali Seker, parlementslid van de grootste oppositiepartij CHP, zei tegenover oppositiezender Halk TV dat hij en verkiezingsfunctionarissen van de oppositie door een groep werden aangevallen, toen ze hun beklag hadden gedaan over onregelmatigheden. Het incident deed zich voor in een dorp in de provincie Sanliurfa, in het zuidoosten van Turkije.

Voordien had CHP-fractieleider Özgur Özel op Twitter al geschreven dat kieswaarnemers geslagen waren en hun telefoons kapot gemaakt werden. Hij bekritiseerde dat er niet genoeg veiligheidstroepen ter plaatse waren en riep de autoriteiten op de veiligheid van de stembusgang te verzekeren.

Ook in Istanboel waren er volgens mediaberichten meerdere incidenten. Halk TV berichtte dat in de districten Gaziosmanpasa en Ümraniye verkiezingsfunctionarissen van de oppositie aangevallen werden. Het onlinemedium Senika.org schreef dat aan een school in het district Bagcilar advocaten niet toegelaten werden tot de stemlokalen. Daarop zou het tot schermutselingen gekomen zijn. De berichten konden niet onafhankelijk geverifieerd worden.

Stembureaus beschermen

Kemal Kilicdaroglu, de uitdager van zittend president Recep Tayyip Erdogan bij de tweede ronde van de Turkse presidentsverkiezingen, riep zijn aanhangers eerder zondag op de stembureaus te beschermen, want “deze verkiezingen vinden plaats onder erg moeilijke omstandigheden”. De verkiezingen worden algemeen beschouwd als vrij, maar niet eerlijk. Internationale kieswaarnemers hekelden na de eerste ronde twee weken geleden de overmatige aanwezigheid van de regering in de media en het gebrek aan transparantie bij de verkiezingen. De kiesautoriteit YSK geldt bovendien als gepolitiseerd.